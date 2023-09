Splendeurs de l’ars nova à Toulouse Château de Vincennes Vincennes Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vincennes Splendeurs de l’ars nova à Toulouse Château de Vincennes Vincennes, 8 octobre 2023, Vincennes. Splendeurs de l’ars nova à Toulouse Dimanche 8 octobre, 16h00 Château de Vincennes Réservations sur www.chateau-de-vincennes.fr Ce concert cherche à faire résonner sous les voûtes de la Sainte-Chapelle la messe dite de « Toulouse », de somptueuses parties polyphoniques insérées dans du plain-chant pour célébrer deux saints toulousains : Saint Raymond, qui fut chanoine de Saint-Sernin, et le franciscain Saint Louis de Toulouse, petit-neveu de Louis IX. Château de Vincennes Avenue de Paris, 94300, Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-de-vincennes.fr/agenda/splendeurs-de-l-ars-nova-a-toulouse »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert musique La Schola de la Sainte-Chapelle

