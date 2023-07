Août 1944, à la veille de la Libération, exécution de résistants au Château de Vincennes Château de Vincennes Vincennes, 16 septembre 2023, Vincennes.

16 et 17 septembre Château de Vincennes Réservation préalable, le jour même, au stand de l'association dans la cour d'honneur du Château. Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite. Visites limitées à 17 personnes. Personnes valides, chaussures de marche conseillées.

Evocation des exécutions de résistants à la Libération dans les fossés du Château de Vincennes.

Visite organisée par la Société des Amis de Vincennes.

Château de Vincennes 1 avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France http://www.vincennes.monuments-nationaux.fr Ancienne résidence des rois de France. Donjon et châtelet du XIVe siècle, Sainte-Chapelle des XIVe et XVIe siècles, pavillon du Roi et de la Reine du XVIIe siècle, salon Mazarin, casemates du XIXe siècle. Le château de Vincennes constitue aujourd’hui le plus vaste château fort royal français. M1 station Château de Vincennes RER A station Vincennes Bus 56, 112, 114, 115, 118, 124, 210, 318, 325

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Archives municipales de Vincennes