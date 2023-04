Visite privilège « De l’Arbre de Vie à la charpente, la Sainte-Chapelle se dévoile ! » Château de Vincennes, 13 mai 2023, Vincennes.

Visite privilège « De l’Arbre de Vie à la charpente, la Sainte-Chapelle se dévoile ! » Samedi 13 mai, 18h30 Château de Vincennes Visite payante sur réservation (13€ adulte / 8€ enfants), 17 personnes maximum, visite nécessitant une bonne condition physique (nombreuses marches à gravir) et déconseillée aux personnes fragiles.

Dans le cadre de sa première participation à la Nuit européennes des musées, le Château de Vincennes vous invite à découvrir l’Arbre de Vie, œuvre monumentale de l’artiste de renommée internationale : Joana Vasconcelos !

Après avoir admiré l’arbre brillant de mille feux avec ses feuilles étincelantes, suivez votre guide dans les hauteurs et partez à la découverte de la charpente multiséculaire de la Sainte-Chapelle, habituellement fermée au public.

Château de Vincennes Avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 08 31 20 https://www.chateau-de-vincennes.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ChateauDeVincennes/ [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Le château de Vincennes est une forteresse située à Vincennes, aux portes de Paris, dont l’origine remonte au XIIe siècle. C’est le plus grand château fort royal subsistant en France et, du fait de la hauteur de son donjon une des plus hautes forteresses de plaine d’Europe. La seule et unique entrée se trouve sur l’avenue de Paris. Les portes qui se situent près du Parc floral sont fermées. En voiture Les visiteurs ne peuvent pas stationner leur véhicule dans l’enceinte du château. En métro et RER Ligne 1 : station Château de Vincennes RER A : station Vincennes En bus Bus 46, 56, 86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

© Château de Vincennes / Centre des monuments nationaux