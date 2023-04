Les Enfants Conférenciers © Château de Vincennes, 13 mai 2023, Vincennes.

Les Enfants Conférenciers © Samedi 13 mai, 16h00 Château de Vincennes Entrée libre – Enfants de moins de 16 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Le dispositif d’Enfants Conférenciers ©, initié et animé par Christophe Blanc, conseiller pédagogique et docteur en sciences de l’éducation, a vu le jour en 2012 grâce à un partenariat noué avec le musée des Arts et métiers. Au fil du temps, il s’est enrichi de nouveaux partenariats avec : le musée des Arts décoratifs, le Petit Palais, le Musée de la Poste, le Château de Versailles… et le Château de Vincennes. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, une classe de CE1 de l’école élémentaire Jean Monnet de Clamart vous propose une médiation à hauteur d’enfant. Tout au long de votre parcours de visite au sein du château, laissez-vous guider et conter l’histoire du château par des « enfants conférenciers » d’un jour.

Château de Vincennes Avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 08 31 20 https://www.chateau-de-vincennes.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ChateauDeVincennes/ Le château de Vincennes est une forteresse située à Vincennes, aux portes de Paris, dont l’origine remonte au XIIe siècle. C’est le plus grand château fort royal subsistant en France et, du fait de la hauteur de son donjon une des plus hautes forteresses de plaine d’Europe. La seule et unique entrée se trouve sur l’avenue de Paris. Les portes qui se situent près du Parc floral sont fermées. En voiture Les visiteurs ne peuvent pas stationner leur véhicule dans l’enceinte du château. En métro et RER Ligne 1 : station Château de Vincennes RER A : station Vincennes En bus Bus 46, 56, 86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

© Château de Vincennes