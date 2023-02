Hébertiades Château de Villette Ménestreau-en-Villette Catégories d’Évènement: Loiret

MENESTREAU EN VILLETTE

Hébertiades Château de Villette, 25 mars 2023, Ménestreau-en-Villette. Hébertiades Samedi 25 mars, 09h00 Château de Villette

Entrée sur prise de billet

Si vous avez envie de découvrir l’hébertisme seul, entre amis, ou en famille vous êtes tombés sur le bon évènement ! Château de Villette Rte de Sennely, 45240 Ménestreau-en-Villette Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.hebertiades.fr/ »}] Chaque année le CHO organise un événement festif pour rassembler ses pratiquants. Mais cette année, nous voyons les choses en grand pour permettre à tous de découvrir l’hébertisme. Nous organisons donc un événement le samedi 25 mars 2023 dont le but est d’offrir une journée conviviale et festive pour rassembler, faire connaître l’hébertisme, et donner envie à chacun de passer plus de temps dans la nature avec les autres. Pour plus d’informations sur l’événement rendez-vous sur le site https://www.hebertiades.fr/ . Le programme global 10h-12h : conférences, jeux et ateliers Un repas avec un food truck sera à disposition ainsi qu’une vente de gâteaux, il est aussi possible de ramener soi-même son déjeuner. 14h-18h : parcours Hébert, stands et ateliers autour de l’artisanat, de la santé naturelle, de l’éducation mais aussi du tir à l’arc par exemple sont prévus. 19h-20h30 : repas partagé (plus d’info sur le site) 20h30-23h : Bal folklorique Plus de tarifs : hebertiades.fr/billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:00:00+01:00

2023-03-25T23:00:00+01:00 Centre Hébertiste d’Orléans

Lieu Château de Villette Adresse Rte de Sennely, 45240 Ménestreau-en-Villette Ville Ménestreau-en-Villette

