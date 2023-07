Visite guidée et animations au Château de Villers-Châtel Château de Villers-Châtel Villers-Châtel Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Villers-Châtel Visite guidée et animations au Château de Villers-Châtel Château de Villers-Châtel Villers-Châtel, 16 septembre 2023, Villers-Châtel. Visite guidée et animations au Château de Villers-Châtel 16 et 17 septembre Château de Villers-Châtel Sans inscription, adultes : 4€, gratuit pour les enfants de 15 ans Visite guidée du château, des animations et exposition Château de Villers-Châtel 92 rue Émile Delaire – 62690 Villers-Châtel Villers-Châtel 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 03 51 01 21 http://www.les-amis-du-chateau-de-villers-chatel.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 35 16 01 06 »}] Le château a été construit à différentes époques. La tour ronde remonte au XIVe siècle. La façade côté rue est de style classique et a été édifiée au XVIIIe siècle. C’est au XIXe siècle que le château connaît de grandes transformations, avec notamment la famille Grenêt de Florimond qui fait poser une grille le long de la route et fait construire l’aile néogothique ainsi que la tour carrée. Cette partie du château est l’œuvre du Baron de Béthune qui a également réalisé la chapelle castrale. La ferme adjacente est aussi construite à cette époque. C’est aussi au XIXe siècle que Madame de Florimond fait construire la grotte, réplique de celle de Lourde suite à un vœu exaucé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Pas-de-Calais, Villers-Châtel Autres Lieu Château de Villers-Châtel Adresse 92 rue Émile Delaire - 62690 Villers-Châtel Ville Villers-Châtel

