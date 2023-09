Week-end Bien-être Château de Villeneuve Guérande, 7 octobre 2023, Guérande.

Week-end Bien-être 7 et 8 octobre Château de Villeneuve Entrée: 0

Ce sera avant tout un moment de partage et de convivialité.

Un salon ouvert à tous : un w**eek-end 100% détente, relaxation, découverte…** dans un magnifique domaine.

Vous pourrez rencontrer des praticiens qualifiés, des exposants et créateurs qui ont à cœur de vous procurer un état de bien-être général.

Vous pourrez participer à divers ateliers, cours sportifs, relaxation, massages et suivre des conférences tout au long de ces deux journées.

Une belle occasion de découvrir le Château de Villeneuve qui nous ouvre ses portes pour cette première édition.

Programme du Week-end Bien-être – Guérande

Château de Villeneuve Rond-point de Villeneuve 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

