Les Journées du Patrimoine au château de Villeneuve, monument historique des XIIe et XVe èmes siècles et ses jardins à Martigné Briand, Chateau de Villeneuve à, 15 septembre 2023, Terranjou.

Les Journées du Patrimoine au château de Villeneuve, monument historique des XIIe et XVe èmes siècles et ses jardins à Martigné Briand, 15 – 17 septembre Chateau de Villeneuve à Entrée adulte au tarif préférentiel de 3 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et pour les personnes en situation d’handicap

Le château de Villeneuve, monument historique, est une ancienne demeure médiévale située au milieu des vignobles du Layon. Une attentive restauration, effectuée dans les règles de l’art, a permis, en 30 années de travaux, de le sauver de la ruine. De magnifiques jardins d’inspiration historique ont été, dans le même temps, reconstitués au pied des murailles.

Après avoir passé le châtelet fortifié du XIIe, on accède d’abord à une immense cour paysagée formée par le logis seigneurial et les anciens bâtiments d’exploitation dont les façades aveugles formait protection.

Au sud, tourné vers l’extérieur et basé sur les préceptes de Léon Batista Alberti (1404-1472), un jardin d’inspiration italienne occupe la terrasse du logis ancien. Un parterre géométrique fait de carrés de buis propose des aplats de végétaux de couleur, légumes ou fleurs.Ce jardin est entouré par des pergolas et fontaines en parallèle. Le logis médiéval qui le domine présente une facade austère adoucie par les hautes cheminées et ses menuiseries de fenêtres

Au détour du mur de terrasse, découvrez un verger original, surplombé par une vigne coteaux du Layon .

Hors les murs d’enceinte, le jardin clos d’Artus, d’inspiration médiévale, entouré par une charmille, s’inspire des enluminures. Très symbolique, basé sur la croix, il comprend quatre entités : les fleurs, le potager, des carrés de simples et une roseraie échiquier. Un labyrinthe en Ifs mène à la fontaine de jouvence.

Vous terminerez par le nouveau jardin d’Armide puis une allée de topiaires en ifs et buis inspiré par le moyen-âge guerrier.

Un livret explicatif est remis. Vous croiserez sur le parcours les propriétaires qui pourront vous faire partager leur passion pour ce domaine.

Tarif préférentiel pour les journées du Patrimoine, Enfants gratuits.

Chiens en laisse bienvenus

Une video : https://www.youtube.com/watch?v=gYvutwwZye8

Chateau de Villeneuve à 19 rue Boreau 49540 Martigné-Briand Terranjou 49540 Martigné-Briand Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241594958 http://www.chateaudevilleneuve.fr [{« data »: {« author »: « Frederic Boisard », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Chu00e2teau Villeneuve », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/gYvutwwZye8/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=gYvutwwZye8 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCv3Zzm589Dwgh3RnEAv9bEQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=gYvutwwZye8 »}] Monument historique des XII et XV emes siècles parking place Robert d’Arbrissel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

François Vandangeon