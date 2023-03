Rendez vous dans les jardins du château de Villeneuve à Martigné Briand Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou Martigné-Briand Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Rendez vous dans les jardins du château de Villeneuve à Martigné Briand Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou, 2 juin 2023, Martigné-Briand. Rendez vous dans les jardins du château de Villeneuve à Martigné Briand 2 – 4 juin Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou 3 € par adulte, Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap. Au pied des murailles du château de Villeneuve (monument historique du XV e siècle) un jardin d’inspiration historique a été créé. Au cours de votre promenade, après avoir passé un extraordinaire chatelet porche du XII e siècle, vous pourrez découvrir une cour paysagée, une terrasse à l’italienne et son bosquet énigmatique, puis un verger inventif, le jardin médiéval clos, le jardin d’Armide et enfin une série de topiaires en ordre de bataille. Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou 19 rue boreau 49540 martigne briand Martigné-Briand 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241594157 http://www.chateaudevilleneuve.fr https://www.facebook.com/jardinsduchateaudevilleneuve/?fref=ts [{« type »: « email », « value »: « contact@chateaudevilleneuve.fr »}] Jardins et château historique de Villeneuve à Martigné Briand Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©François Vandangeon

Détails Catégories d'Évènement: Maine-et-Loire, Martigné-Briand Lieu Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou Adresse 19 rue boreau 49540 martigne briand Ville Martigné-Briand

