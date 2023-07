Visite du Château de Villeconin et son parc Château de Villeconin Villeconin, 16 septembre 2023, Villeconin.

Visite du Château de Villeconin et son parc 16 et 17 septembre Château de Villeconin Gratuité pour les mineurs et tarif réduit unique de 5 €. Parc uniquement 3€

La famille vous accueillera pour la visite de la salle des gardes et de la bibliothèque, elle vous expliquera l’histoire du château et de ses occupants, vous montrera quelques objets remarquables. Vous poursuivrez par des explications dans le parc et vous continuerez à vous promener à votre guise.

Château de Villeconin 6 Grande-Rue 91580 Villeconin Villeconin 91580 Essonne Île-de-France 06 07 88 14 77 http://www.chateaudevilleconin.fr https://fr-fr.facebook.com/ChateauDeVilleconin Exemple rare en Île de France de château fin XIVe siècle. Construit par Jean de Montagu, ministre de Charles VI, il fut remanié en château de plaisance au XVIIe siècle par les Cochefilet, belle-famille de Sully. Il a été transformé en ferme au XIXe, racheté en 1932 et rénové par le grand-père du propriétaire actuel. Le château est entouré d’un jardin aux essences variées de vivaces et rosiers. Une partie boisée invite à la promenade avec notamment l’entrée du souterrain médiéval. Après une visite guidée par les propriétaires de l’intérieur meublé de pièces de famille, vous pourrez vous promener dans le parc avec ses nombreux hortensias. RN 20, sortie Boissy Saint Yon puis D82

