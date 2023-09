Cet évènement est passé Visite guidée ou libre d’un château fortifié, se dressant entre la Charente et le Périgord Château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette Catégories d’Évènement: Charente

Villebois-Lavalette Visite guidée ou libre d’un château fortifié, se dressant entre la Charente et le Périgord Château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette, 16 septembre 2023, Villebois-Lavalette. Visite guidée ou libre d’un château fortifié, se dressant entre la Charente et le Périgord 16 et 17 septembre Château de Villebois-Lavalette 3 € adulte visite guidée. Gratuit -12 ans. Durée : 50 min. 1,50 € adulte visite libre. Gratuit -12 ans. Durée : 40 min. Départ toutes les 30 min. Sur inscription. Venez découvrir le château de Villebois-Lavalette, lors d’une visite guidé ou libre. Il s’agit d’ une véritable citadelle qui surplombe le village de Villebois-Lavalette. Entouré d’une forteresse rythmée de sept tours, il se dresse entre la Charente et le Périgord. Château de Villebois-Lavalette Chemin de Navaille, 16320 Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 62 28 44 http://www.chateaudevilleboislavalette.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 70 05 78 »}, {« type »: « email », « value »: « infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr »}] Ce château médiéval plus que millénaire, à l’architecture exceptionnelle, surplombe un charmant village labellisé « Petite Cité de Caractère » et « Capitale de la cornuelle ». En 1980, cette vieille citadelle croule sous le lierre, les ronces et le temps, une dynamique est enclenchée pour sa restauration pendant 18 ans. En 2000, M. Norbert Fradin, promoteur et mécène bordelais passionné par le patrimoine et sa sauvegarde, en devient le propriétaire. Il s’emploie à le restaurer pour lui rendre sa superbe, son impressionnante enceinte hérissée de sept tours livre enfin ses secrets. De quoi ravir tous les petits et grands curieux, ainsi que les amateurs d’histoire(s). À voir également les halles, l’église, le couvent des ursulines etc.. dans le centre du village. Des visites guidées, escapes game à thèmes et de nombreuses manifestations culturelles font revivre le château toute l’année. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Château de Villebois Lavalette Détails Catégories d’Évènement: Charente, Villebois-Lavalette Autres Lieu Château de Villebois-Lavalette Adresse Chemin de Navaille, 16320 Villebois-Lavalette Ville Villebois-Lavalette Departement Charente Lieu Ville Château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette latitude longitude 45.4828;0.28192

Château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villebois-lavalette/