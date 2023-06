Visite libre du château de Villeberny Château de Villeberny Villeberny, 16 septembre 2023, Villeberny.

Venez découvrir ce château du XVIe siècle, modifié jusqu’au XVIIIe siècle, où vivait le dernier seigneur de Villeberny, le comte de Saint-Belin-Malâin.

Lors de la visite libre, des panneaux explicatifs vous guident dans les découvertes des pièces et l’histoire passionnante du château, vous permettant d’imaginer les conditions de vie de ses occupants de l’époque.

L’histoire de cette famille noble a d’ailleurs été retracée dans un livre disponible sur place.

Château de Villeberny rue Fortot, 21350 Villeberny Villeberny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Depuis 1836, date à laquelle il est vendu à plusieurs agriculteurs, le château de Villeberny est utilisé comme entrepôt et hangar agricole. Il a été ainsi épargné par le progrès et est resté dans son état, très minéral.

Il comporte une cuisine voutée, des escaliers en colimaçon, une bibliothèque, une grange dimière, une chapelle, un four à pain, une charpente, une cour d’honneur et une cour des communs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© M. Alglave