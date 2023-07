Présentation du Château de Villars château de villars La Chapelle-Villars, 15 septembre 2023, La Chapelle-Villars.

Présentation du Château de Villars 15 – 17 septembre château de villars Sur inscription

Le château de Villars, situé au coeur du parc Naturel du Pilat ouvre à nouveau ses portes après près de 15 années de fermeture au public.

Un programme important de rénovation du château est prévu pour début 2024, et ces journées du patrimoine seront l’occasion de vous faire partager l’histoire de ce lieu, de découvrir le programme de travaux et le projet d’ouverture au public de ce monument historique unique sur son territoire.

Sur place, un parcours de visite, buvette, artisans et producteurs locaux, …

château de villars 298 Chemin du Pras 42410 La Chapelle Villars La Chapelle-Villars 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateauchapellevillars.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateauchapellevillars.com »}] http://www.chateauchapellevillars.com Le château est un mélange de plusieurs époques de construction : sur des fondations

d’un manoir au XVe siècle s’est agrandi dans le premier quart du XVIIe siècle un château

d’agrément, remanié dans le 3e quart du XIXe siècle.

Le 28 décembre 1978 le château est partiellement inscrit au titre des monuments

historiques.

Un programme important de réhabilitation du site est en cours avec la rénovation de l’ensemble des éléments inscrits.

Durant cette période de nombreuses activitées et évènements seront créés : parcours de visite, marchés de producteurs, de l’artisanat, animations musicales, … Parking sur place limité à 30 places, proche du centre bourg du village de La Chapelle Villars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Delff Dumont