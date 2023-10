Halloween au Château de Villandraut : Murder Party Château de Villandraut Villandraut, 29 octobre 2023, Villandraut.

Villandraut,Gironde

Avis à tous les aspirants enquêteurs : à l’appel du célèbre Sherlok Holmes, la société Mondiale des Détectives s’est réunie au château de Villandraut, haut-lieu du crimes sordides et de mystères. Le motif de cette réunion au sommet est jalousement tenu secret, mais une chose est sûre, quelque chose d’horrible a eu lieu !

A votre tour désormais de mettre à l’épreuve les plus grands détectives. Soyez vigilants : ils sont rodés aux techniques d’interrogatoire et tous les coups sont permis !

A partir de 12 ans

Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 29 octobre 17h.

2023-10-29 fin : 2023-10-31 23:00:00. EUR.

Château de Villandraut

Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Attention all aspiring investigators: at the call of the famous Sherlok Holmes, the World Society of Detectives has gathered at the Château de Villandraut, a hotbed of sordid crimes and mysteries. The reason for this summit meeting is jealously guarded, but one thing is certain, something horrible has taken place!

Now it’s your turn to put the greatest detectives to the test. Be careful: they are well versed in interrogation techniques and all tricks are allowed!

From 12 years old

Reservation required until Friday 29 October, 5pm

Llamamiento a todos los aspirantes a investigadores: a instancias del célebre Sherlock Holmes, la Sociedad Mundial de Detectives se ha reunido en el Château de Villandraut, un hervidero de sórdidos crímenes y misterios. El motivo de esta reunión cumbre está celosamente guardado, pero una cosa es segura: ¡algo horrible ha sucedido!

Ahora te toca a ti poner a prueba a los mejores detectives. Pero ten cuidado: están muy versados en técnicas de interrogatorio, ¡y no hay límites!

A partir de 12 años

Es necesario reservar antes de las 17.00 horas del viernes 29 de octubre

Auf Einladung des berühmten Sherlok Holmes hat sich die Weltgesellschaft der Detektive auf Schloss Villandraut versammelt, einer Hochburg für schmutzige Verbrechen und Mysterien. Die Gründe für dieses Gipfeltreffen werden streng geheim gehalten, aber eines ist sicher: Etwas Schreckliches ist geschehen!

Jetzt sind Sie an der Reihe, die besten Detektive auf die Probe zu stellen. Seien Sie auf der Hut, denn sie sind mit Verhörtechniken vertraut und es ist alles erlaubt!

Ab 12 Jahren

Reservierung erforderlich bis Freitag, 29. Oktober, 17 Uhr

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Sauternes Graves Landes Girondines