Fête des Fous Château de Villandraut Villandraut, 14 juillet 2023, Villandraut.

Villandraut,Gironde

C’est déjà la 15ème édition de la grande fête médiévale qui se déroule chaque année au château de Villandraut pour le 14 juillet : LA FÊTE DES FOUS !

Un moment suspendu dans le temps qui plonge ses visiteurs 700 ans en arrière dès leur entrée dans la cour où saltimbanques, troubadours et échassiers déambulent au fil de la journée.

Dans la lice dressée dans la clairière du château, les tintements d’épée trahissent la présence de chevaliers se provoquant en duel au milieu d’un marché d’artisans fait de toutes sortes de mets et créations si rutilantes que surprenantes.

Et puis, à la tombée de la nuit, alors que le château semblera se rendormir, c’est un spectacle de feu qui illuminera les pierres séculaires et fera danser les ombres dans un grand bal flamboyant sous la profonde intensité des nuits de juillet.

Une journée magique et mystérieuse en perspective !.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 23:00:00. .

Château de Villandraut

Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s already the 15th edition of the great medieval festival that takes place every year at the Château de Villandraut on July 14th: LA FÊTE DES FOUS!

A moment suspended in time that plunges visitors 700 years back in time as soon as they enter the courtyard, where acrobats, troubadours and stilt-walkers wander throughout the day.

In the castle’s clearing, the clash of swords betrays the presence of knights dueling in the midst of an artisans’ market featuring all manner of gleaming and surprising delicacies and creations.

And then, as night falls and the château seems to drift back to sleep, a fire show will illuminate the age-old stones and make the shadows dance in a grand flamboyant ball under the deep intensity of the July nights.

A magical and mysterious day ahead!

Ya es la 15ª edición de la gran fiesta medieval que se celebra cada año en el castillo de Villandraut el 14 de julio: ¡LA FÊTE DES FOUS!

Es un momento suspendido en el tiempo, que sumerge a los visitantes 700 años atrás nada más entrar en el patio, por donde deambulan acróbatas, trovadores y zancudos durante todo el día.

En la arena instalada en el claro del castillo, el choque de espadas delata la presencia de caballeros que se retan a duelo en medio de un mercado artesanal en el que se exponen todo tipo de vajillas y creaciones brillantes y sorprendentes.

Y luego, cuando caiga la noche y el castillo parezca dormirse de nuevo, un espectáculo de fuego iluminará las piedras milenarias y hará bailar las sombras en una gran bola de llamas bajo la profunda intensidad de las noches de julio.

¡Le espera un día mágico y misterioso!

Es ist bereits die 15. Ausgabe des großen mittelalterlichen Festes, das jedes Jahr zum 14. Juli auf dem Schloss Villandraut stattfindet: LA FÊTE DES FOUS!

Ein in der Zeit hängender Moment, der seine Besucher 700 Jahre in die Vergangenheit versetzt, sobald sie den Hof betreten, wo Saltimbanques, Troubadoure und Stelzenläufer im Laufe des Tages umherziehen.

In der auf der Lichtung des Schlosses errichteten Reitbahn verrät das Klirren von Schwertern die Anwesenheit von Rittern, die sich inmitten eines Handwerkermarktes mit allerlei Köstlichkeiten und Kreationen, die so glänzend und überraschend sind, duellieren.

Und wenn die Nacht hereinbricht und das Schloss wieder zu schlafen scheint, wird eine Feuershow die jahrhundertealten Steine beleuchten und die Schatten in einem großen, flammenden Ball in der tiefen Intensität der Julinächte tanzen lassen.

Ein magischer und geheimnisvoller Tag in Aussicht!

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Sauternes Graves Landes Girondines