Visite libre du château de Villaines Château de Villaines Louplande, 16 septembre 2023, Louplande.

Visite libre du château de Villaines 16 et 17 septembre Château de Villaines Gratuit jusqu’à 18 ans. 5€/pers.

Visite libre des jardins

Visite partielle de l’intérieur du château en présence des propriétaires

Concert de piano classique, dimanche à 15h, 16h et 17h.

Château de Villaines Route de Sablé 72210 Louplande Louplande 72210 Sarthe Pays de la Loire 06 10 73 58 63 http://www.chateaudevillaines.fr Château de style classique entouré d’un pigeonnier et d’une orangerie, d’un parc dit « A la française » avec un grand potager. Obtention du label Jardin Remarquable en 2006 et du Grand Prix 2005 du concours national des potagers de la SNHF. D309 entre Louplande et Chemiré-le-Gaudin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00