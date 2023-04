Visite libre d’un palais-forteresse du XIVe siècle Château de Villadraut Villandraut

Vous pourrez découvrir librement la cour du château et les salles du rez-de-chaussée enrichies d’un parcours sonore. Château de Villadraut Rue Lafon Isoré, 33730 Villandraut Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 25 87 27 http://www.assoadichats.net https://www.facebook.com/associationadichats;https://www.instagram.com/adichats_rempart/ A 45 minutes de Bordeaux, venez découvrir ce site remarquable, classé Monument Historique et riche de 700 ans d’Histoire. Véritable palais forteresse édifié au XIVe siècle pour le pape Clément V, les pierres de ce château ont été les témoins privilégiés de l’histoire mouvementée de la riche Aquitaine. Alors puisque les murs ont des oreilles, laissez-vous conter l’histoire de Clément V et des Templiers, des guerres franco-anglaises ou encore des guerres de religion qui ont ravagé le royaume de France. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

