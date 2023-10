Randonnée VTT « La Thomas Boudat » au Château de Viaut Château de Viaut Mourens, 22 octobre 2023, Mourens.

Mourens,Gironde

Thomas Boudat vous convie à sa deuxième édition de randonnée VTT, route et pédestre pour tous le fans de sport et de cyclisme ! Avec une nouveauté cette année : deux parcours de trail. Un moment convivial où vous pourrez également rencontrer d’autres cyclistes professionnels.

L’évènement se déroule sur le domaine familial dans l’Entre-deux-Mers, l’occasion pour vous de venir visiter les caves et déguster les vins de la maison. Un marché de foodtruck de produits régionaux vous attend le midi pour vous restaurer.

Et bien sur, on oublie personne, plusieurs activités pour petits et grands vous serons proposées à l’arrivée !

> DISTANCES

– VTT 25 km ou 40 km

– trail 9 ou 15 km – chronométré

– route 60 km

– marche 9 ou 6 km.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Château de Viaut

Mourens 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Thomas Boudat invites you to his second mountain bike, road and pedestrian tour for all sports and cycling fans! New this year: two trail courses. A friendly event where you can also meet other professional cyclists.

The event takes place on the family estate in the Entre-deux-Mers region, giving you the chance to visit the cellars and taste the house wines. A foodtruck market of regional products awaits you at lunchtime.

And, of course, we’ve forgotten all about you: there’ll be plenty of activities for young and old on arrival!

> DISTANCES

– Mountain bike 25 km or 40 km

– trail 9 or 15 km – timed

– road 60 km

– walk 9 or 6 km

Thomas Boudat le invita a su segundo Tour de Mountain Bike, Carretera y Senderismo para todos los aficionados al deporte y al ciclismo Novedad este año: dos rutas de trail. Es una forma estupenda de conocer a otros ciclistas profesionales.

El evento tiene lugar en la finca familiar de la región de Entre-deux-Mers, donde podrá visitar las bodegas y degustar los vinos de la casa. A mediodía le espera un mercado de foodtruck con productos regionales.

Y, por supuesto, no nos olvidamos de nadie, ¡así que habrá un montón de actividades para grandes y pequeños a la llegada!

> DISTANCIAS

– BTT 25 km o 40 km

– trail 9 o 15 km – cronometrada

– carretera 60 km

– 9 o 6 km a pie

Thomas Boudat lädt Sie zu seiner zweiten Ausgabe von Mountainbike-, Straßen- und Wandertouren für alle Sport- und Radsportfans ein! Mit einer Neuheit in diesem Jahr: zwei Trailstrecken. Ein geselliger Moment, bei dem Sie auch andere professionelle Radfahrer treffen können.

Die Veranstaltung findet auf dem Familienweingut im Entre-deux-Mers statt, eine gute Gelegenheit für Sie, die Weinkeller zu besichtigen und die Weine des Hauses zu probieren. Ein Foodtruck-Markt mit regionalen Produkten sorgt am Mittag für Ihr leibliches Wohl.

Und natürlich vergessen wir auch niemanden: Bei der Ankunft werden Ihnen mehrere Aktivitäten für Groß und Klein angeboten!

> DISTANZEN

– Mountainbike 25 km oder 40 km

– trail 9 oder 15 km – mit Zeitmessung

– straße 60 km

– wanderung 9 oder 6 km

Mise à jour le 2023-10-02 par Gironde Tourisme