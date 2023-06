Spectacle de danse Château de Vertrieu et La Glacière Vertrieu, 16 septembre 2023, Vertrieu.

« Ruines » de la Compagnie Lamento , pièce pour deux danseurs et un musicien.

La genèse de « Ruines », c’est l’idée d’un conflit entre la beauté et la violence. C’est ce conflit, cette tension qu’interrogent les interprètes.

Une question nous est alors posée : est-ce notre regard qui sublime le réel et dans quelle mesure sommes-nous les acteurs de cette sublimation ?

Car s’il y a conflit, il n’y a pas forcement opposition.

Un spectacle pour sublimer le patrimoine et le patrimoine vivant !

Château de Vertrieu et La Glacière 273 rue du Raz Buisson, 38390 Vertrieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Parc du château de Vertrieu, en cours de restauration : alignements et boulingrins récemment restitués. Promenade romantique au bord du Rhône dans un jardin XVIIIème à la française et XIXème à l'anglaise. Excursion dans les bois jusqu'à La Glacière.

Cet édifice, noble demeure du XVIIe siècle avec logis flanqué de 4 tours carrées, a été réaménagé au XVIIIe et au XIXe siècle. Il occupe un site remarquable avec parc paysager et dépendances en bord du Rhône.

Le château a été construit au milieu du XVIIe siècle par le seigneur de La Poype de Vertrieu, pour remplacer sa demeure féodale de l’époque dominant le site, alors en ruines.

Le château dit « moderne » est construit entre le village et le Rhône qu’il surplombe par une terrasse. Le bâtiment a été racheté en 1712 par Antoine Bathéon qui devient Bathéon de Vertrieu, et restauré, sous la direction de l’architecte lyonnais Claude Perret, qui fait alors dessiner le parc.

À la fin du XIXe siècle, le corps de logis est agrandi, et les tours côté village sont couvertes de toits à l’impériale. Le domaine ouvre par un portail monumental à côté de l’église, sur une allée pavée en têtes de chat. Les bâtiments des communs s’intercalent entre le village et le château.

À l’ouest, des jardins réguliers en terrasses et un parterre planté d’ifs coniques et de buis s’achèvent par une terrasse bordant le Rhône, tandis qu’à l’Est le parc paysager est aménagé à l’anglaise, sur un dessin de 1843 de Luizet père et fils. À l’extrémité Est, subsiste un cuvage.

Le château, les communs, le parc, ses constructions et le grand portail sont Inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1991. Le parc a été progressivement restauré, et inauguré dans son état actuel en 2018. Visite du parc possible une partie de l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

