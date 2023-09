Le Parcours du Roi Château de Versailles Versailles, 16 décembre 2023, Versailles.

Versailles,Yvelines

A l’occasion des fêtes de fin d’année, du 16 décembre 2023 au 7 janvier 2024 plongez dans l’atmosphère baroque du château de Versailles, le temps d’une visite-spectacle d’exception..

2023-12-16 fin : 2023-01-07 . .

Château de Versailles Place d’Armes

Versailles 78000 Yvelines Île-de-France



For the festive season, from December 16, 2023 to January 7, 2024, immerse yourself in the Baroque atmosphere of the Château de Versailles, during an exceptional tour-show.

Durante las fiestas, del 16 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, sumérjase en la atmósfera barroca del Castillo de Versalles con una visita y un espectáculo excepcionales.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage tauchen Sie vom 16. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 in die barocke Atmosphäre des Schlosses von Versailles ein und erleben Sie eine außergewöhnliche Besichtigung.

