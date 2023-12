Journée Découverte Château de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Journée Découverte Château de Versailles Versailles, 28 mars 2024 09:00, Versailles. Journée Découverte Jeudi 28 mars 2024, 10h00, 14h00 Château de Versailles Gratuité sur réservation À l’occasion de la prochaine Journée Découverte à destination des Relais Culturels le 28 mars 2024, nous vous présenterons l’ensemble de notre programmation, notre offre de visite et d’ateliers, nos événements, nos projets, les modalités de réservation ainsi que les conditions d’accueil et de visite. Toutes les questions seront les bienvenues ! L’après-midi, les participants pourront suivre la formation « À vous la parole ». Le secteur des publics spécifiques a développé un nouvel outil de médiation pour les relais culturels autour d’un jeu de carte immersif. Tout au long d’un parcours dans les Grands Appartements, grâce à un ensemble de jeux, vous obtiendrez les clés pour faire découvrir à vos publics les différentes facettes de Versailles. Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0130837505 https://www.chateauversailles.fr/ https://www.chateauversailles.fr/groupe-handicap;https://www.chateauversailles.fr/groupe-champ-social [{« type »: « phone », « value »: « 0130837505 »}] L’entrée principale du château de Versailles s’effectue par la grille de la cour d’Honneur RER C Versailles Château Rive Gauche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

