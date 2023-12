Journée de rencontre Château de Versailles Versailles, 1 mars 2024 13:30, Versailles.

Journée de rencontre Vendredi 1 mars 2024, 14h30 Château de Versailles Gratuité sur réservation

Au cours de quatre siècles d’existence, Versailles a connu de multiples visages : résidence royale, palais de la République, musée de l’Histoire de France, lieu de création contemporaine. En parcourant les différents espaces du Château, découvrez la richesse d’une histoire qui continue de s’écrire aujourd’hui !

Cette visite guidée est réservée aux détenteurs de la carte relais culturels du château de Versailles.

Château de Versailles Place d'Armes, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0130837505 https://www.chateauversailles.fr/ L'entrée principale du château de Versailles s'effectue par la grille de la cour d'Honneur RER C Versailles Château Rive Gauche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T14:30:00+01:00 – 2024-03-01T17:30:00+01:00

