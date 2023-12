Le Parcours du Roi Château de Versailles Versailles, 16 décembre 2023, Versailles.

Le Parcours du Roi 16 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Château de Versailles Réservation obligatoire. À partir de 32€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:15:00+01:00

Fin : 2024-01-07T18:00:00+01:00 – 2024-01-07T21:15:00+01:00

Durée : 1h10. Une session toutes les 25 minutes de 18h à 20h05

À la tombée de la nuit, alors que les visiteurs de la journée se dispersent, le Château redevient silencieux…

Du Salon d’Hercule à la Chambre de la Reine en passant par la Galerie des Glaces illuminée de feux d’artifice royaux, des musiciens, danseurs, chanteurs, escrimeurs et comédiens se préparent à vous accueillir sous les ors des Grands Appartements pour une visite-spectacle hors du commun vous menant jusqu’à la Galerie des Batailles, où vous irez à la rencontre d’un invité très spécial…le Père Noël baroque !

Un moment inoubliable au Château de Versailles qui ravira les petits comme les grands !

Château de Versailles Place d’Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 http://www.chateauversailles.fr https://www.facebook.com/chateauversailles [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/le-parcours-du-roi_e3001 »}] Le château de Versailles, dont les origines remontent au XVIIe siècle, a été successivement un relais de chasse, un lieu d’exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un musée. Composé du Parc et des jardins ainsi que des châteaux de Trianon, il s’étend sur 800 hectares.

© Agathe Poupeney