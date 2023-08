Le jour de la nuit à Versailles 2023 Château de Versailles Versailles, 14 octobre 2023, Versailles.

La nuit du 14 octobre 2023, il va se passer une chose inhabituelle à Versailles !

Depuis plus de dix ans, en France, pour sensibiliser aux conséquences de la pollution lumineuse, est organisé « Le jour de la nuit ». À la même date, des animations ou extinctions nocturnes sont organisées.

Observation des planètes et étoiles avec des télescopes depuis la place d’Armes de 20h à 23h.

Regardons les planètes au télescope avec Magnitude 78 et ses télescopes, avec Nicolas, Philippe, ainsi que le Club Cassini avec Vasco.

Nous proposons aussi une balade nocturne à pied (de 21h à 22h) pour observer la pollution lumineuse.

https://colibris-wiki.org/poussesdeversailles/?JourdelaNuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

