400 ans d’Histoire du Château de Versailles Château de Versailles Versailles, 16 septembre 2023, Versailles.

400 ans d’Histoire du Château de Versailles 16 et 17 septembre Château de Versailles Entrée libre sans réservation

En 2023, le Château de Versailles célèbre son 400e anniversaire. Depuis quatre siècles, Versailles est un patrimoine vivant, un des lieux où s’écrit l’histoire de France à travers les époques. Il est le témoin exceptionnel de l’héritage culturel français.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château ouvrira en gratuité l’Aile du Nord. Il y dévoilera en avant-première la galerie de l’histoire du Château, fraîchement rénovée. Composée de onze salles retraçant l’histoire du domaine, elle constitue une introduction idéale à la visite.

Pour ce weekend exceptionnel, vous pourrez également découvrir certaines des galeries historiques comme les salles Louis XIV, ou encore la Chapelle Royale, en compagnie d’étudiants médiateurs. Ne manquez pas, le dimanche 17 septembre, les salles des Croisades et l’Opéra Royal, exceptionnellement intégrés au circuit de visite !

Tout au long de ce weekend, le château de Versailles célébrera également le sport en ouvrant la Salle du Jeu de Paume. Lieu du célèbre serment qui marqua la Révolution française en 1789, elle est avant tout une salle dans laquelle l’on jouait à la paume, considérée comme l’ancêtre du tennis actuel, et dont la pratique faisait partie de l’éducation des princes au XVIIe siècle.

Château de Versailles Avenue de Rockfeller 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France http://www.chateauversailles.fr https://www.facebook.com/chateauversailles;https://twitter.com/CVersailles/;https://plus.google.com/+chateauversailles/posts;https://instagram.com/chateauversailles/;https://www.flickr.com/groups/versaillesfamille;https://www.youtube.com/user/chateauversailles?blend=2&ob=1 Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’Humanité, le château de Versailles constitue l’une des plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis XIV qui y installa la Cour et le gouvernement de la France en 1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédé, embellissant chacun à leur tour le château. Si le château perd sa vocation de siège officiel du pouvoir en 1789, il connaît au XIXe siècle une nouvelle destinée : devenir le Musée de l’Histoire de France, voulu par Louis-Philippe, monté sur le trône en 1830. De nombreuses salles du château accueillent alors les nouvelles collections retraçant les grands événements de l’Histoire de France, enrichies jusqu’au début du XXe siècle. SNCF gare de Versailles-Rive-Droite RER C Versailles-Rive-Gauche A13 sortie Versailles-Château (direction Rouen) Entrée Aile du Midi : 2 bis rue de l’Indépendance-Américaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Véronique Dollfus