Visite du Château de Versailles Château de Versailles Versailles, 8 août 2023, Versailles.

Visite du Château de Versailles Mardi 8 août, 09h00 Château de Versailles Tarif ALSH pour les enfants et 3€ pour les seniors

Résidence officielle des rois de France, le château de Versailles et ses jardins comptent parmi l’un des plus beaux monuments de France. Classé depuis 40 ans au patrimoine mondial de l’humanité, il constitue l’une des plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. Le temps d’une journée, découvrez la résidence royale et ses jardins.

Château de Versailles Entrée place d'Armes 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T09:00:00+02:00 – 2023-08-08T18:00:00+02:00

©Château de Versailles