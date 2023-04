Une soirées d’appartement à Versailles Château de Versailles, 13 mai 2023, Versailles.

Pour la 19e édition de la Nuit européenne des musées et à l’occasion de la célébration de son 400e anniversaire, le château de Versailles évoquera les soirées d’appartement, emblématiques du règne de Louis XIV.

Une scénographie sonore sera déployée dans le Grand Appartement du Roi, et des étudiants de l’Ecole du Louvre proposeront des points de médiation aux visiteurs tout au long de leur déambulation.

Le circuit de visite se terminera par l’exposition Chefs-d’œuvre de la chambre du Roi, l’écho du Caravage à Versailles, qui propose pour la première fois de découvrir à hauteur de vue les tableaux qui ornent habituellement la chambre du Roi.

Entrée libre et sans réservation.

Accès porte B

Circuit ouvert de 19h à minuit (dernier accès 23h)

