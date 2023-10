OFFRE SPECIALE – Des petits appartements de Louis XV & Louis XVI au potager du roi (en anglais) Château de Versailles Versailles, 2 mai 2023, Versailles.

OFFRE SPECIALE – Des petits appartements de Louis XV & Louis XVI au potager du roi (en anglais) 2 mai – 31 octobre Château de Versailles

En suivant cette visite guidée, poussez les portes d’un lieu intimiste au cœur du Château de Versailles et laissez-vous guider dans les petits appartements de Louis XV et Louis XVI, symbôles du raffinement et du goût français du XVIIIème siècle.

Ce lieu hors du temps vous transportera dans les coulisses de l’histoire de France et de ses secrets, où l’on vivait à l’écart de la vie publique de l’époque.

Cette visite guidée vous donnera également accès de façon libre et autonome aux Grands Appartements, à la Galerie des Glaces : le joyau du Château de Versailles, et à ses jardins avec leurs musique et fontaines.

En exclusivité, vous pourrez visiter le Potager du Roi, jardin fruitier et potager créé par La Quintinie pour servir la table de Louis XIV avec ses espaliers, contre-espaliers et formes jardinées d’arbres fruitiers, alors découvrez ce trésor caché au sein du quartier Saint Louis de Versailles !

Attention, la visite guidée est effectuée en anglais.

CETTE OFFRE COM…

Château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles 78000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T09:00:00+02:00 – 2023-05-02T18:00:00+02:00

2023-10-31T09:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00