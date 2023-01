Visite guidée et atelier d’écriture – Au rythme de Louis XV Château de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Visite guidée et atelier d'écriture – Au rythme de Louis XV 21 – 24 mars Château de Versailles

Activité gratuite, Groupe limité à 25 personnes

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel mi;pi;ii Château de Versailles Avenue Rockefeller, 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Homme d’Etat, père de famille, passionné par les sciences et les arts, amoureux des livres, Louis XV est un roi très occupé vivant au rythme d’activités très variées. Après avoir découvert le quotidien du roi au cours d’une visite guidée, votre groupe composera une fresque à l’occasion d’un atelier d’écriture et de création artistique.

