Le caravagisme à Versailles : tableaux de la chambre du roi Château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Le caravagisme à Versailles : tableaux de la chambre du roi Château de Versailles, 14 mars 2023, Versailles. Le caravagisme à Versailles : tableaux de la chambre du roi 14 mars – 15 juillet 2023 Château de Versailles

Sur réservation – Appartement de Madame de Maintenon

La chambre du Roi, pièce très admirée, est surtout connue pour sa symbolique. L’ambition de cette exposition est de rendre aux tableaux qui ornent ce lieu leur juste valeur. Château de Versailles Place d’Armes – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 83 78 00 http://www.chateauversailles.fr https://www.facebook.com/chateauversailles Le château de Versailles, dont les origines remontent au XVIIe siècle, a été successivement un relais de chasse, un lieu d’exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un musée. Composé du Parc et des jardins ainsi que des châteaux de Trianon, il s’étend sur 800 hectares. L’une des pièces les plus admirées du château de Versailles, la chambre du Roi, est moins connue pour les chefs-d’œuvre qui l’habitent que pour sa symbolique. L’ambition de cette exposition est de rendre aux tableaux qui ornent ce lieu leur juste valeur en les appréciant pour la première fois à hauteur de vue.

En 1701, Louis XIV décida de transformer le salon axial de son petit appartement en chambre d’apparat, faisant de cet espace l’épicentre de la vie de cour. Le roi choisit d’y maintenir cinq des peintures de Valentin de Boulogne et quatre médaillons dont les attributions ont évolué avec le temps.

L’évolution des aménagements du salon en chambre démontre tout le goût du monarque pour la peinture caravagesque. Une peinture aux compositions sobres et à la touche virtuose, jouant sur la densité des ombres pour mieux contraster avec le somptueux décor de la pièce, largement réhaussé d’or.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T09:00:00+01:00

2023-07-15T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Château de Versailles Adresse Place d'Armes - 78000 Versailles Notre-Dame Ville Versailles lieuville Château de Versailles Versailles Departement Yvelines

Château de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Le caravagisme à Versailles : tableaux de la chambre du roi Château de Versailles 2023-03-14 was last modified: by Le caravagisme à Versailles : tableaux de la chambre du roi Château de Versailles Château de Versailles 14 mars 2023 Château de Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines