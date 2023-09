FÊTE DE LA SCIENCE AU CHATEAU DE VERSAILLES Château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles, 11 octobre 2023, Versailles.

FÊTE DE LA SCIENCE AU CHATEAU DE VERSAILLES Mercredi 11 octobre, 10h00 Château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles Visites gratuites ouvertes à tous les enseignants. Inscription sur le site du château de Versailles.

Dans le cadre de la 32e fête de la Science du 6 au 16 octobre 2023, le château de Versailles vous propose de participer à des visites – défis scientifiques pour appréhender Versailles sous un angle nouveau, entre sciences, art et sport.

A cette occasion, vous pourrez rencontrer l’équipe du secteur éducatif, découvrir la nouvelle programmation scolaire, les grands rendez-vous événementiels ainsi que l’offre de formation qui ponctueront l’année.

PROGRAMME

10h15 : Versailles des jeux et du sport

1,2,3 partez sur les traces des jeux d’exercice et divertissements qui amusaient tant la Cour. Si le « sport » tel que vous le pratiquez n’existe pas encore sous l’Ancien Régime, découvrez les formes les loisirs d’antan à Versailles et explorez les liens qui les unissent aux sports actuels.

10h30 : A vos marques, prêts, bâtissez !

Ennuyeux l’architecture ? Détrompez-vous ! Regardez bien ce château qui se dresse, majestueux, offrant au regard ses façades nobles et si différentes côté ville et côté jardin. Une esthétique classique, un soupçon de baroque, quelques détails atypiques qui témoignent des modifications progressives au fil des siècles. Cette visite vous donne les clés de lecture et les règles de construction scientifiques pour comprendre cette pièce maîtresse de l’urbanisme versaillais.

14h15 : Les miroirs de Versailles, quel sport !

Objets de luxe fabriqués d’abord à Venise, les miroirs devinrent très à la mode dans les intérieurs aristocratiques sous le règne de Louis XIV. Pour contrer la prééminence de l’Italie dans cette technique et supprimer les importations, Colbert fonda la manufacture des glaces, qui deviendra Saint-Gobain. Les 357 miroirs de la galerie des Glaces attestent de sa réussite à ravir le monopole des miroirs et témoignent d’un savoir-faire exceptionnel.

14h30 : La course des planètes

Des objets d’art aux plafonds de l’appartement du roi ou encore de la salle des gardes de la Reine, découvrez la fascination des souverains pour l’astronomie. Laissez-vous surprendre par les grandes découvertes dans ce domaine aux XVIIe et XVIIIe siècles, et apprenez-en davantage sur la représentation du système solaire. En partenariat avec l’Observatoire Paris – PSL

Château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauversailles.fr/enseignants/formations#evenement »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

Château de Versailles