Concert gratuit

Le château de Versailles vous propose un concert en partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles dans le cadre exceptionnel de la Chapelle royale, le vendredi 3 février 2023 à 14h30. Château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Après une première édition en décembre 2021, le château de Versailles, en partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles, vous propose un nouveau concert participatif dans le cadre exceptionnel de la Chapelle royale, le vendredi 3 février 2023 à 14h30.

Les élèves pourront, dans des conditions privilégiées, assister à un concert donné par le choeur de la Maîtrise du Centre de musique Baroque de Versailles. Les classes inscrites seront invitées à unir leurs voix à celles des Pages de la Maîtrise le temps d’un petit motet « Assis sur l’herbette ».

