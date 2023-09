Portes ouvertes et initiations au Château de Verchaüs (07220 Viviers) Château de Verchaüs Viviers, 16 septembre 2023, Viviers.

Portes ouvertes et initiations au Château de Verchaüs (07220 Viviers) 16 et 17 septembre Château de Verchaüs Entrée libre, initiations payantes (inscription conseillée)

Les artistes et artisan·es vous ouvriront les portes de leurs ateliers afin de vous faire découvrir leur travail. De nombreuses démonstrations et initiations vous seront proposées afin de vous permettre d’apprécier leurs savoir-faire dans un cadre patrimonial.

Pendant ces journées, les visiteurs auront l’occasion de rentrer dans les ateliers d’artistes, de découvrir le travail ainsi que les outils utilisés, d’assister à des démonstrations, d’échange, de rencontrer et de s’initier à différentes techniques avec les artistes et artisans d’art du Collectif du Château de Verchaüs. Les résidents du Collectif exposeront également leurs différentes réalisations, et seront disponibles pour échanger avec le public tout au long de ce weekend.

Les artistes / professionnel·les des métiers d’art membres du Collectif :

Erell Quintin, créatrice sur vere

Rico Priet, luthier

Maria Delacour, artiste peintre

Julien Fréchuret, ferronnier d’art

Julien Goussot, coutelier d’art

Gaspard Combes, sculpteur public

Laure Rivoal, céramiste

Tatiana Ronjon, restauration d’oeuvres d’art

Pia Hinz, artiste plasticienne

Guillaume Gamache, artiste peintre

Laure Nicoli, créatrice de parfum

Jérôme Rolland, photographe, vidéaste et designer

Plus d’informations sur notre site internet https://chateaudeverchaus.com

Château de Verchaüs 2823 RD 86 – 07220 Viviers Viviers Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 50 61 79 http://chateaudeverchaus.com/ https://www.facebook.com/collectifchateaudeverchaus/ [{« link »: « http://chateaudeverchaus.com »}, {« link »: « https://chateaudeverchaus.com »}] Situé à Viviers, en Ardèche, le château de Verchaüs (CCV) est un lieu de création artistique pluridisciplinaire et mutualisé, orienté autour de trois domaines artistiques : l’art contemporain, les métiers d’art et le spectacle vivant. Parking

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

