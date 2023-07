LA TEMPORA – IGNACIO MARIA GOMEZ Château de Ventenac Ventenac-en-Minervois, 6 juillet 2023, Ventenac-en-Minervois.

Ventenac-en-Minervois,Aude

Chanteur, guitariste et percussionniste, Ignacio Maria Gomez est surtout un voyageur, qui s’imprègne des cultures, des traditions et en fait une musique d’un style très personnel.

Il rassemble le continent sud-américain avec le continent africain et imagine la langue divine d’un nouveau territoire musical. Au folklore, Ignacio préfère alors des mantras, profonds, hypnotiques, rythmiques, invitant ainsi le spectateur à voyager dans une méditation à voix haute. Son premier album, Belesia, a été acclamé par la presse française et internationale.

Concert à 21h30.

16h – 20h30 : animations

– Visite de Château Ventenac en Minervois

Laissez-vous guider dans un dédale de hautes allées, de passages étroits, de mystérieuses portes basses et d’escaliers à vis, pour un intéressant parcours qui vous mènera jusqu’aux secrets du grenier des vignerons.

Terminez cette visite par une dégustation des vins du Château

– Micro-Folie dans le grenier du Château de Ventenac en Minervois ,

Animations sur le thème « l’Exotisme des Arts » avec :

– une micro-conférence sur l’histoire de l’art d’Amérique du Sud et d’Afrique Centrale (20 minutes).

– Visite de musée numérique par écran et tablettes interactives,

– Atelier-découverte d’appareils à commande numérique du Fablab et customisation de tote bags,

– Atelier d’arts plastiques : dessin et tissus, entre tradition folklorique et contemporain industrialisé.

Réservation conseillée à C.FOEX@legrandnarbonne.com (Ateliers par groupe de 30 personnes, 30 minutes maximum – gratuit)

A partir de 19h : Restauration au bord du canal :

– Foodtrucks

– Buvette.

2023-07-06 16:00:00 fin : 2023-07-06 23:00:00. .

Château de Ventenac

Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie



Singer, guitarist and percussionist, Ignacio Maria Gomez is above all a traveler, who immerses himself in cultures and traditions and turns them into music with a very personal style.

He brings together the South American and African continents, imagining the divine language of a new musical territory. Instead of folklore, Ignacio prefers deep, hypnotic, rhythmic mantras, inviting the audience to travel in meditation aloud. His debut album, Belesia, was acclaimed by the French and international press.

Concert at 9:30pm.

16h ? 8:30pm: entertainment

– Visit Château Ventenac en Minervois

Let us guide you through a maze of high alleys, narrow passages, mysterious low doors and spiral staircases, for an interesting tour that will take you to the secrets of the winegrowers? attic.

Round off your visit with a tasting of the Château?s wines

– Micro-Folie in the attic of Château de Ventenac en Minervois,

Animations on the theme of « Exotic Art » with :

– a micro-conference on the history of South American and Central African art (20 minutes).

– Digital museum tour using interactive screens and tablets,

– Fablab workshop to discover digitally-controlled equipment and customize tote bags,

– Plastic arts workshop: drawing and fabrics, between folk tradition and industrialized contemporary.

Reservations recommended at C.FOEX@legrandnarbonne.com (Workshops for groups of 30 people, 30 minutes maximum ? free of charge)

From 7pm: Catering along the canal:

– Foodtrucks

– Refreshment bar

Cantante, guitarrista y percusionista, Ignacio María Gómez es ante todo un viajero, que se sumerge en culturas y tradiciones y las convierte en música con un estilo muy personal.

Reúne los continentes sudamericano y africano, e imagina el lenguaje divino de un nuevo territorio musical. En lugar de folclore, Ignacio prefiere mantras profundos, hipnóticos y rítmicos, que invitan al público a viajar en meditación en voz alta. Su primer álbum, Belesia, fue aclamado por la prensa francesa e internacional.

Concierto a las 21.30 h.

16h ? 20.30 h: espectáculo

– Visita al Château Ventenac en Minervois

Déjese guiar por un laberinto de altos callejones, estrechos pasadizos, misteriosas puertas bajas y escaleras de caracol en un interesante recorrido que le llevará a los secretos del desván de los viticultores.

Complete su visita con una degustación de los vinos del Château

– Microdiversión en el desván del Château de Ventenac en Minervois ,

Actividades sobre el tema « Arte exótico » con :

– una micro-conferencia sobre la historia del arte sudamericano y centroafricano (20 minutos).

– Visita digital del museo mediante pantallas interactivas y tabletas,

– Taller de descubrimiento de los equipos digitales del Fablab y personalización de bolsas de tela,

– Taller de artes plásticas: dibujo y tejidos, entre la tradición popular y la contemporaneidad industrializada.

Se recomienda reservar en C.FOEX@legrandnarbonne.com (Talleres para grupos de 30 personas, 30 minutos como máximo ? gratuitos)

A partir de las 19.00 h: Catering a lo largo del canal:

– Foodtrucks

– Bar de refrescos

Ignacio Maria Gomez, Sänger, Gitarrist und Perkussionist, ist vor allem ein Reisender, der Kulturen und Traditionen in sich aufnimmt und daraus eine Musik mit einem sehr persönlichen Stil macht.

Er bringt den südamerikanischen Kontinent mit dem afrikanischen Kontinent zusammen und stellt sich die göttliche Sprache eines neuen musikalischen Territoriums vor. Statt Folklore bevorzugt Ignacio Mantras, die tiefgründig, hypnotisch und rhythmisch sind und den Zuschauer zu einer Reise in die Meditation mit lauter Stimme einladen. Sein erstes Album, Belesia, wurde von der französischen und internationalen Presse gefeiert.

Konzert um 21.30 Uhr.

16h ? 20.30 Uhr: Animationen

– Besichtigung von Château Ventenac en Minervois

Lassen Sie sich durch ein Labyrinth aus hohen Alleen, engen Gängen, geheimnisvollen niedrigen Türen und Wendeltreppen zu einem interessanten Rundgang führen, der Sie bis zu den Geheimnissen des Speichers der Winzer führt.

Beenden Sie Ihren Besuch mit einer Weinprobe des Schlosses

– Mikro-Folie auf dem Dachboden des Château de Ventenac en Minervois ,

Animationen zum Thema « Exotismus der Künste » mit :

– einem Mikrovortrag über die Kunstgeschichte Südamerikas und Zentralafrikas (20 Minuten).

– Digitaler Museumsbesuch per Bildschirm und interaktiven Tablets,

– Workshop zur Entdeckung von CNC-Geräten aus dem Fablab und zum Anpassen von Tote Bags,

– Kunstworkshop: Zeichnen und Stoffe, zwischen folkloristischer Tradition und industrialisierter Gegenwart.

Reservierung empfohlen unter C.FOEX@legrandnarbonne.com (Workshops in Gruppen von 30 Personen, maximal 30 Minuten ? kostenlos)

Ab 19 Uhr: Essen und Trinken am Kanalufer :

– Foodtrucks

– Getränkestand

Mise à jour le 2023-06-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi