À la découverte de ce château : une immersion dans son histoire médiévale et légendaire 16 et 17 septembre Château de Ventadour Gratuit. Entrée libre. Des visites commentées sont également proposées à 15h le samedi et le dimanche.

Explorez l’histoire médiévale captivante du château de Ventadour ! Remontez le temps et plongez dans plus de 900 ans d’histoire légendaire. Ce château a été le témoin d’événements historiques marquants et a abrité des personnages emblématiques de leur époque.

Pendant plus d’un siècle, le château de Ventadour a été un haut lieu de création artistique et littéraire, associé à l’art du trobar et à l’un de ses interprètes les plus célèbres au monde : Bernart de Ventadorn.

Venez découvrir ce joyau historique lors des Journées européennes du patrimoine.

Spectaculairement installées sur un éperon rocheux, en plein cœur d'une nature verdoyante, les ruines du château de Ventadour marquent de leurs empreintes l'histoire et le paysage corrézien.

Fief de seigneurs puissants au Moyen Âge, Ventadour fût un haut lieu de la création artistique du XIe au XIIIe siècle.

Bernard de Ventadour, Marie de Ventadour et tant d’autres troubadours ont fait résonner en ces murs, l’art Trobar. Le parking situé à l’entrée du château est accessible gratuitement.

