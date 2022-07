Un voyage dans l’histoire du vicomté de Ventadour Château de Ventadour Moustier-Ventadour Catégories d’évènement: Corrèze

Moustier-Ventadour

Un voyage dans l’histoire du vicomté de Ventadour Château de Ventadour, 17 septembre 2022, Moustier-Ventadour. Un voyage dans l’histoire du vicomté de Ventadour 17 et 18 septembre Château de Ventadour

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez la formidable épopée de ce vicomté de Ventadour au travers de ces seigneurs et troubadours qui ont construit la renommée du site. Château de Ventadour La Chanselve, 19300 Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Parking à l’entrée du château, en accès libre.

05 55 93 04 34 http://www.chateau-ventadour.fr http://www.tourisme-egletons.com Spectaculairement installées sur un éperon rocheux, en plein cœur d’une nature verdoyante, les ruines du château de Ventadour marquent de leurs empreintes l’histoire et le paysage corrézien. Fief de seigneurs puissants au Moyen Âge, Ventadour fût un haut lieu de la création artistique du XIe au XIIIe siècle. Bernard de Ventadour, Marie de Ventadour et tant d’autres troubadours ont fait résonner en ces murs l’art Trobar. Découvrez la formidable épopée de ce vicomté de Ventadour au travers de ces seigneurs et troubadours qui ont construit la renommée du site. Le château ouvre ses portes de 14h à 18h pour des visites libres. Une visite commentée est oragnisée à 15h le samedi et dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 ©Office de Tourisme Ventadour Egletons Monédières

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Moustier-Ventadour Autres Lieu Château de Ventadour Adresse La Chanselve, 19300 Moustier-Ventadour Ville Moustier-Ventadour lieuville Château de Ventadour Moustier-Ventadour Departement Corrèze

Château de Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moustier-ventadour/

Un voyage dans l’histoire du vicomté de Ventadour Château de Ventadour 2022-09-17 was last modified: by Un voyage dans l’histoire du vicomté de Ventadour Château de Ventadour Château de Ventadour 17 septembre 2022 Château de Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour

Moustier-Ventadour Corrèze