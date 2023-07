Prenez part à une visite guidée de ce château médiéval réaménagé au XIXe siècle Château de Vénès Vénès Catégories d’Évènement: Tarn

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le château de Vénès accompagné de sa propriétaire Madame Zollinger qui en assurera la visite guidée.

Château de Vénès
Rue des bons enfants, 81440 Vénès
Vénès 81440 Tarn Occitanie
05 63 75 18 86 – 07 87 56 48 78
https://gites-tarn-chateau-venes.com/fr/

Tous les seigneurs de Vénès sont connus depuis 1135, lorsque la seigneurie de Vénès fut donnée en apanage à Amélius Sicard, vicomte de Lautrec. Elle est restée dans la famille de Lautrec jusqu'au XVe siècle. Le château a joué un rôle important pendant les guerres de Religion, avec plusieurs affrontements entre catholiques et protestants qui ont eu lieu à Vénès. Le château était partiellement en ruines et inhabité dès 1740. Au XIXe siècle, il a été réaménagé et restauré par les Holmière, qui en ont fait leur résidence familiale. Les travaux de restauration ont entraîné la disparition d'une partie considérable des locaux, mais les parties principales ont été conservées, donnant au château actuel un caractère féodal rappelant le passé militaire de cette forteresse. Les murs en pierre de taille ont préservé des éléments de la structure d'origine, tels que des meurtrières, ainsi que quatre tours aux angles formant un plan en équerre.

16 et 17 septembre 2023, 14:00-17:00

