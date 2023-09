Halloween au Château de Vayres ! Château de Vayres Vayres Catégories d’Évènement: Gironde

Vayres Halloween au Château de Vayres ! Château de Vayres Vayres, 28 octobre 2023, Vayres. Halloween au Château de Vayres ! 28 et 29 octobre Château de Vayres Tarifs selon âge, voir description. Samedi 28 et dimanche 29 octobre de 13h à 19h, rendez-vous au Château de Vayres pour Halloween. Venez tous costumés dans cette ambiance folle !

Spectacles, jeux, tournoi etc. parmi les sorcières, bourreau, diable, dame blanche, loups-garous. Fin d’après-midi avec la fameuse soupe de bave de crapaud ! Infos pratiques Sans réservation

0-5 ans : gratuit / 5-14 ans : 10€ / à partir de 15 ans et adulte : 13,50 €. Château de Vayres 63 avenue de Libourne 33870 Vayres, France Vayres Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudevayres.com/week-end-halloween2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T13:00:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00

2023-10-29T13:00:00+01:00 – 2023-10-29T19:00:00+01:00 halloween vayres J.McCarthy – Château de Vayres Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Vayres Autres Lieu Château de Vayres Adresse 63 avenue de Libourne 33870 Vayres, France Ville Vayres Departement Gironde Lieu Ville Château de Vayres Vayres latitude longitude 44.900288;-0.321511

Château de Vayres Vayres Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vayres/