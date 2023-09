Après-midi au Château de Vayres ! Château de Vayres Vayres Catégories d’Évènement: Gironde

Vayres Après-midi au Château de Vayres ! Château de Vayres Vayres, 24 octobre 2023, Vayres. Après-midi au Château de Vayres ! 24 octobre – 3 novembre Château de Vayres Tarif : 13.50 / personne. Pour les vacances de Toussaint, venez profiter d’un moment en famille dans un décor Halloween ! Programme Visite guidée en décor Halloween

Atelier créatif d’Halloween

Énigmes dans le parc Fin des activités vers 17h30 (prévoyez un petit goûter). Infos pratiques 24 – 25 – 26 – 27 – 30 – 31 octobre et 2 – 3 novembre

A 14h

Pour enfants de 3 à 12 ans

Uniquement sur réservation sur chateaudevayres.com

Tarif : 13,50 € par entrée enfant/adulte. Château de Vayres 63 avenue de Libourne 33870 Vayres, France Vayres Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudevayres.com/apres-midi-enfantshalloween2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T17:30:00+02:00

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:30:00+01:00 halloween chateau J.McCarthy – Château de Vayres Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Vayres Autres Lieu Château de Vayres Adresse 63 avenue de Libourne 33870 Vayres, France Ville Vayres Departement Gironde Lieu Ville Château de Vayres Vayres latitude longitude 44.900288;-0.321511

Château de Vayres Vayres Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vayres/