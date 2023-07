Visite du premier château (pré-Renaissance) de Jean Bourré Château de vaux Miré, 16 septembre 2023, Miré.

Visite du premier château (pré-Renaissance) de Jean Bourré 16 et 17 septembre Château de vaux

Le château de Vaux est le premier édifice bâti par Jean Bourré de 1464 à 1468, avant le Plessis-Bourré et Jarzé.

Son élégant logis seigneurial sur quatre niveaux avec donjon, fenêtres à meneaux et deux ailes courtes avec tours, est entouré de douves en eau et domine un paysage rural ouvert.

Visite libre des abords, du rez-de-chaussée du logis, de la chapelle. Vues panoramiques de la tour est et du hourd en haut de la tour escalier. Vidéo présentant 30 années de restauration.

Présence des propriétaires pour échanger et se renseigner

Château de vaux Château de Vaux, 49330 Miré Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 76 10 60 http://chateaudevaux-anjou.com/ Le château de Vaux est le premier édifice bâti par Jean Bourré en 1468, avant entre autres le Plessis-Bourré, Jarzé ou Langeais. Son élégant logis seigneurial sur 4 niveaux, avec donjon, fenêtres à meneaux et de deux ailes courtes avec tours, est entouré de douves en eau et domine un paysage rural ouvert. De Miré direction Bierné à 3km sur la droite

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Laure Nitzel