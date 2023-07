Exposition d’artistes et artisans d’art – De l’Art entre les Mains Château de vaux Miré Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Miré Exposition d’artistes et artisans d’art – De l’Art entre les Mains Château de vaux Miré, 16 septembre 2023, Miré. Exposition d’artistes et artisans d’art – De l’Art entre les Mains 16 et 17 septembre Château de vaux A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Vaux accueille le collectif « De l’Art entre les Mains ».

Seront présents pour montrer leurs œuvres et savoir-faire :

Didier Beauclair (Atelier de la Cithare), luthier d’art, créateur sur bois

Thierry Beaupère, sculpteur

Blandine Dandrel (Atelier du Détour), sculpteur, céramiste

Emma-Özlem Kaya (Atelier 2Bis), peintre, graveur, cyanotype Château de vaux Château de Vaux, 49330 Miré Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 76 10 60 http://chateaudevaux-anjou.com/ Le château de Vaux est le premier édifice bâti par Jean Bourré en 1468, avant entre autres le Plessis-Bourré, Jarzé ou Langeais. Son élégant logis seigneurial sur 4 niveaux, avec donjon, fenêtres à meneaux et de deux ailes courtes avec tours, est entouré de douves en eau et domine un paysage rural ouvert. De Miré direction Bierné à 3km sur la droite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © del’artentrelesmains Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Miré Autres Lieu Château de vaux Adresse Château de Vaux, 49330 Miré Ville Miré Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Château de vaux Miré

Château de vaux Miré Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mire/