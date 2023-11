Le Grand Noël Château de Vaux-le-Vicomte Maincy, 18 novembre 2023, Maincy.

Maincy,Seine-et-Marne

Pour sa 18e édition, le château de Vaux-le-Vicomte annonce un Grand Noël à la hauteur de vos rêves. Une expérience empreinte de magie pour ceux qui veulent y croire..

2023-11-18 10:30:00 fin : 2023-01-07 18:30:00. EUR.

Château de Vaux-le-Vicomte

Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France



For its 18th edition, the Château de Vaux-le-Vicomte is announcing a Grand Noël to match your dreams. A magical experience for those who want to believe.

Para su 18ª edición, el Château de Vaux-le-Vicomte anuncia una Gran Navidad a la altura de sus sueños. Una experiencia mágica para los que quieren creer.

Das Schloss Vaux-le-Vicomte kündigt für seine 18. Ausgabe ein Großes Weihnachtsfest an, das Ihren Träumen entspricht. Ein von Magie geprägtes Erlebnis für alle, die daran glauben wollen.

