L’entre deux guerres – exposition de véhicules d’époque Château de Vaujours Château-la-Vallière, 17 septembre 2023, Château-la-Vallière.

Co-organisé par l’association déclarée Les Amis du Chateau de Vaujours et l’association de fait L’Automobile Club de Vaujours (regroupant des propriétaires et amateurs de véhicules d’d’entre-deux-guerres.)

Plus de détails prochainement.

Château de Vaujours 314 rue de Vaujours, 37330 Château-la-Vallière Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 26 14 60 http://www.chateaudevaujours.com Depuis le premier juillet 2011, les ruines du château de Vaujours sont ouvertes au public après vingt ans de fermeture.

Les vestiges romantiques du château de Vaujours (XV siècle) apparaissent dans un écrin de verdure au milieu de ses douves. Cette belle enceinte est jalonnée de nombreuses tours rondes dont l’une à mâchicoulis et bossage.

Le château se compose de deux cours, la cour basse et la cour haute. Dans la cour haute, nous découvrons les vestiges du logis seigneurial édifié au XV siècle, du donjon et de la chapelle castrale. Parking extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

