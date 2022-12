« mes premiers départs » du 19 au 24 juillet 2021 chateau de vaudeurs Vaudeurs Catégories d’évènement: Vaudeurs

Yonne

« mes premiers départs » du 19 au 24 juillet 2021 chateau de vaudeurs, 19 juillet 2021, Vaudeurs. « mes premiers départs » du 19 au 24 juillet 2021 Lundi 19 juillet 2021, 08h00 chateau de vaudeurs dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. chateau de vaudeurs grande rue vaudeurs Vaudeurs 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Séjour dans l’Yonne, en plein coeur de la campagne ouvert aux enfants de de 4 à 6 ans, d’une durée de 6 jours et encadré par une équipe de 4 adultes, tous professionnels de l’animation.

La vie au grand air offre une multitude d’activité à faire dans ses grands espaces

Diffentes activités sont au programme telles que :

Apprentissage du vélo

Pataugeoire

Des activités manuelles, d’expressions et sportives

Visite à la ferme pédagogique

Veillées…

Toutes ses activités contribuent à l’apprentissage de l’autonomie mais aussi du vivre ensemble.

Age minimum 4 Age maximum 6

