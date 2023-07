Jon and John… ou le contraire Château de Vauclaire Meyrargues, 15 juillet 2023, Meyrargues.

Jon and John… ou le contraire Samedi 15 juillet, 21h30 Château de Vauclaire 5 / 2€

« Jon and John… ou le contraire », c’est avant tout une rencontre entre ces personnalités qui se sont retrouvées pour un amour commun autour de la musique jazz et de ses différents styles. L’énergie et la sensibilité qui se déploient de ces musiciens sont touchantes, communicatives. En effet, dans ce projet, « Jon and John » se dévoilent avec leurs seuls instruments et laissent la place à l’espace qui existe autour des notes qu’ils jouent. Passant d’un registre très intimiste à des improvisations d’une puissance sauvage, ce trio explore et surtout s’amuse avec les multiples facettes de la musique. De leur complicité naît un grand rapport avec le public, à qui ils livrent de nombreuses anecdotes sur la création de leurs morceaux.

Samedi 15 juillet à 21h30 – Entrée 5 € ou 2 € pour les moins de 18 ans – Sur réservations indispensables : 06 17 50 37 05

Avec l’aide du Département (Provence en scène).

