The Yellbows Château de Vauclaire Meyrargues, 14 juillet 2023, Meyrargues.

The Yellbows Vendredi 14 juillet, 21h30 Château de Vauclaire 5 / 2€

Entre énergie Rock’n’roll et sonorité Brass band… The Yellbows, c’est un quartet un peu fou, joyeux, qui propose des compositions originales aux inspirations blues, funky, folk, jazz, et rock’n’roll à la fois aux couleurs du sud des États-Unis. Pour leur nouvelle création, « Epicurean Blues », The Yellbows continue de creuser le sillon des répertoires musicaux de la Nouvelle Orléans mêlant tous les styles issus de ce berceau de la culture afro-américaine. Ainsi dans ce nouvel opus, les quatre musiciens proposent comme un roadtrip, à la fois vintage et moderne, s’inscrivant dans l’esprit des brass band du vieux Carré. De chanson en chanson, le récital passe des racines du jazz traditionnel aux rythmes des pères fondateurs de la nation funk, de l’anglais au français, de l’intime à l’universel. Un voyage musical exaltant !

Vendredi 14 juillet à 21h30 – Entrée 5 € ou 2 € pour moins de 18 ans – Sur réservations : 06 17 50 37 05

Avec l’aide financière du Département « Provence en scène ».

