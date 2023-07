Voyage enchanté dans ce château : histoires, découvertes et déguisements au cœur du Moyen Âge Château de Valon Lacroix-Barrez, 16 septembre 2023, Lacroix-Barrez.

Le château vous ouvre ses portes pour une visite immersive dans un univers riche d’histoire, de contes et de légendes ! Des moments merveilleux vous attendent. Les aménagements réalisés à la chapelle, aux cuisines, ainsi que dans le donjon et ses salles superposées, vous transportent dans un fascinant voyage à travers le temps. L’escalier du donjon, construit au XIVe siècle à même l’épaisseur des murs, vous emmène à l’aventure jusqu’à la terrasse située 25 mètres plus haut, offrant une vue incroyable.

Nouveauté 2023 – Une expérience inédite ! :

Plongez dans les coulisses de la vie au château au XIVe siècle grâce à une scénographie captivante. Nos deux mascottes, « Jacques et Lucie », vous dévoileront, à travers des récits, des illustrations, des anecdotes, des plans d’architecture et des tables d’orientation, la vie des habitants du château de Valon au Moyen Âge !

Et ce n’est pas tout, petits et grands auront droit à des déguisements et des surprises… Venez vous prêter au jeu de la vie de château !

Château de Valon 12600 Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie Le château, construit en moellons bruts à l’exception du donjon, se compose d’une avant-cour entièrement entourée par les bâtiments résidentiels qui bordaient une cour intérieure. Au fond de cette cour se trouve un mur plein qui sert de chemise au donjon. Une deuxième porte permettait de relier ce passage à un couloir. Pour accéder à l’entrée, il fallait contourner le donjon. Le donjon lui-même était doté d’une échauguette à chaque angle et d’une salle supérieure entourée de mâchicoulis. Il est daté, tout comme la chapelle, de la fin du XIVe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©P. Soissons – Tourisme en Aubrac