Visite guidée par Guillaume Collaudin, jardinier en chef, à la découverte des légumes anciens et régionaux confiés à Valmer par l’Union pour les Ressources Génétiques du Centre-Val de Loire. Exploration et dégustation !

C’est en travaillant au potager du Roi à Versailles qu’il comprit que jardinier serait son métier.

Sur un hectare, le potager conservatoire avec son dessin classique du XVème siècle, abrite un damier de couleurs, de saveurs, de plantes comestibles et de fleurs à déguster.

Gestion des ressources hydrauliques, nouvelles modes de culture, plantes compagnes, promotion de la biodiversité… Le Château de Valmer a pour vocation de promouvoir toutes ses valeurs depuis plus de 20 ans dans son potager conservatoire alliant aromates, arbres fruitiers, fleurs comestibles, légumes oubliés d’ici et d’ailleurs …

Sous forme d’échange, cette balade sera l’occasion d’apprendre certaines techniques utilisées dans les jardins.

Une découverte ludique: écouter le jardinier qui transmet les savoirs et qui, bien entendu, y ajoute les siens!

Château de Valmer Valmer 37210 Chançay Chançay 37210 Valmer Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Les jardins suspendus de Valmer furent créés au XVIe siècle autour d'un château de la Renaissance, puis embellis au XVIIe siècle lorsque Thomas Bonneau, conseiller de Louis XIII, s'y installa et fit bâtir la Haute Terrasse. Le château fut détruit par un incendie en 1948, mais les magnifiques jardins restent un écrin pour le Petit-Valmer, la rare chapelle troglodytique et les communs du XVIIe siècle. Les propriétaires se consacrent aujourd'hui à la restauration et à l'embellissement de cet ensemble. Deux grands axes structurent un exceptionnel ensemble de terrasses qui épousent la pente du coteau sur huit niveaux et plus de trente mètres de dénivelé.

Pendant plus de 10 ans, le potager conservatoire a fait la renommée des jardins de Valmer. En 2014 commence une nouvelle aventure : l’installation d’une collection ampélographique (cépages anciens et raisins de table). Le Parc garde intactes les belles perspectives du XVIIe siècle, avec des colonnes, un belvédère à trois arcades et le pavillon du « Vide-bouteille ».

Léonard de Serre