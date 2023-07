Visite libre de 5 hectares de jardins remarquables et dégustation des vins du domaine Château de Valmer Chançay, 16 septembre 2023, Chançay.

Visite libre de 5 hectares de jardins remarquables et dégustation des vins du domaine 16 et 17 septembre Château de Valmer 10€ par personne et gratuit pour les moins de 18 ans

Au cœur du Val du Loire, découvrez un écrin de verdure sur le circuit des châteaux de la Loire, le Château de Valmer, merveille de la Renaissance italienne où se marient avec bonheur les vins de Vouvray et un jardin d’exception.

Château de Valmer Valmer 37210 Chançay Chançay 37210 Valmer Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 93 12 https://www.chateaudevalmer.com/ https://www.facebook.com/chateaudevalmer.vinsetjardins/;https://www.instagram.com/chateaudevalmer/ Les jardins suspendus de Valmer furent créés au XVIe siècle autour d’un château de la Renaissance, puis embellis au XVIIe siècle lorsque Thomas Bonneau, conseiller de Louis XIII, s’y installa et fit bâtir la Haute Terrasse. Le château fut détruit par un incendie en 1948, mais les magnifiques jardins restent un écrin pour le Petit-Valmer, la rare chapelle troglodytique et les communs du XVIIe siècle. Les propriétaires se consacrent aujourd’hui à la restauration et à l’embellissement de cet ensemble. Deux grands axes structurent un exceptionnel ensemble de terrasses qui épousent la pente du coteau sur huit niveaux et plus de trente mètres de dénivelé.

Pendant plus de 10 ans, le potager conservatoire a fait la renommée des jardins de Valmer. En 2014 commence une nouvelle aventure : l’installation d’une collection ampélographique (cépages anciens et raisins de table). Le Parc garde intactes les belles perspectives du XVIIe siècle, avec des colonnes, un belvédère à trois arcades et le pavillon du « Vide-bouteille ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

ADT Touraine JC Coutand