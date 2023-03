Art et artisanat au cœur de la Petite Montagne Chateau de Valfin Vosbles-Valfin Catégories d’Évènement: Jura

Art et artisanat au cœur de la Petite Montagne Chateau de Valfin, 1 avril 2023, Vosbles-Valfin. Art et artisanat au cœur de la Petite Montagne 1 et 2 avril Chateau de Valfin Seize artisanes et artisans se sont réunis en 2021 pour mettre leurs savoir-faire en commun, présenter leur production et porter leurs métiers sur le territoire de la Petite Montage jurassienne.

Lors de ce week-end consacré aux métiers d’art, plusieurs d’entre eux seront présents et proposeront au public une exposition, ainsi que des ateliers et démonstrations pour petits et grands.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir différents métiers et savoir-faire allant de la céramique à la forge en passant par la broderie et les métiers du bois.

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 céramique broderie Renaud Lombard

